27% россиян регулярно используют в работе ИИ: в каких задачах

40% людей, применяющих нейросети, делают это каждый день.

27% россиян применяют ИИ для решения рабочих задач. Большинство из них делают это регулярно.

Такие результаты показал опрос платформы hh.ru, данные есть у «Клерка».

40% из тех, кто применяет ИИ по работе, делают это ежедневно, 43% — несколько раз в неделю, а 16% — несколько раз в месяц.

Пока не используют нейросети в работе – 45% опрошенных. Еще 16% считают, что в их работе ИИ неприменим, а 12% не хотят им пользоваться.

«Доля тех, кто хотел бы внедрить нейросети в рабочие процессы, особенно велика в сфере добычи сырья (62%), в рознице (60%), в сфере фитнеса и красоты (56%), среди домашнего и обслуживающего персонала (53%), в финансах и бухгалтерии (52%). Также начать использовать ИИ в работе хотели бы респонденты из сферы транспорта и логистики (49%), строители (48%) и рабочий персонал (47%)», — уточнила директор по исследованиям hh Мария Игнатова.

Чаще всего ИИ используют:

для поиска информации по работе (58%);

подготовки писем для общения с клиентами, партнерами и коллегами (48%);

поиска ошибок в текстах или коде (38%);

анализа и систематизации больших объемов информации (35%);

перевода иностранных текстов и видео (27%).

13% опрошенных облегчают свою работу на производстве, 5% автоматизировали обслуживание клиентов, 4% — обработку заявок.

У 4% опрошенных ИИ прогнозирует потенциальные аварийные ситуации, у 3% —предупреждает об износе оборудования/техники, у 2% нейросети ведут наблюдение за территорией и оповещают.

Респонденты старше 55 лет чаще других делегируют ИИ поиск информации (65%), составление отчетов (23%) и управление календарем (10%).

Люди 18-24 лет чаще других используют нейросети для поиска ошибок в текстах или коде (50%), для анализа и систематизации больших объемов информации (43%) и перевода (35%).

