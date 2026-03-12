КПП ОСНО моб
🔴 Вебинар: Управленческий баланс: как бухгалтер может помочь собственнику →
Инвалидность

Роструд: может ли инвалид работать больше установленного ТК РФ времени

Сотрудник с инвалидностью не может работать дольше 35 часов даже с письменного согласия.

Ситуация: работник получил 2 группу инвалидности. Противопоказаний по индивидуальной программе реабилитации и абилитации к трудовой деятельности нет. Он работает по сменному графику с суммированным учетом рабочего времени – 2 дня, 2 ночи, с плавающими выходными от двух до пяти дней.

Можно ли с инвалидностью работать по прежнему графику — то есть более 35 часов в неделю с письменного согласия, спросил работник на сайте Онлайнинспекции.рф.

«Нет, не можете даже с вашего письменного согласия», — ответил Роструд.

Для работников с инвалидностью I или II группы ст. 92 ТК установлена сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 35 часов в неделю.

Автор

ATR

Внедрение ERP на производстве: как понять, что подрядчик вас тормозит

Внедрение 1C:ERP на производстве — сложный и длительный процесс. В зависимости от масштабов бизнеса на реализацию проекта уходит несколько месяцев. Внедрение системы может замедлиться как на стороне подрядчика, так и заказчика. Рассказываем об основных ошибках внедрения ERP и как их избежать. 

Внедрение ERP на производстве: как понять, что подрядчик вас тормозит

Начать дискуссию

ГлавнаяБухСтрим