Роструд: может ли инвалид работать больше установленного ТК РФ времени

Сотрудник с инвалидностью не может работать дольше 35 часов даже с письменного согласия.

Ситуация: работник получил 2 группу инвалидности. Противопоказаний по индивидуальной программе реабилитации и абилитации к трудовой деятельности нет. Он работает по сменному графику с суммированным учетом рабочего времени – 2 дня, 2 ночи, с плавающими выходными от двух до пяти дней.

Можно ли с инвалидностью работать по прежнему графику — то есть более 35 часов в неделю с письменного согласия, спросил работник на сайте Онлайнинспекции.рф.

«Нет, не можете даже с вашего письменного согласия», — ответил Роструд.

Для работников с инвалидностью I или II группы ст. 92 ТК установлена сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 35 часов в неделю.