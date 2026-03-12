До 30 апреля 2026 налоговики ждут декларацию 3-НДФЛ за 2025 год. Для получения вычетов можно сдать позже
Не позднее 30 апреля 2026 года (четверг) нужно подать декларацию о доходах, полученных в 2025 году, напоминает ФНС.
Отчитаться о доходах нужно, если в 2025 году:
продали недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения;
получили дорогие подарки не от близких родственников;
выиграли небольшую сумму в лотерею;
сдавали имущество в аренду или получали доход от зарубежных источников.
«Сдать декларацию 3-НДФЛ также должны ИП, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица», — добавили налоговики.
Заплатить НДФЛ по декларации нужно до 15 июля 2026 года.
Также задекларировать доход и уплатить налог нужно, если налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил об этом в налоговую.
Если же налоговый агент сообщил о неудержанном налоге, физлицу придет уведомление от ИФНС, на основании которого заплатить НДФЛ нужно до 1 декабря 2026 года.
За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщика могут оштрафовать и начислить пени.
С 2026 года действует форма налоговой декларации 3-НДФЛ, утвержденная приказом ФНС от 20.10.2025 № ЕД-7-11/913@.
Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2026 года не распространяется на получение налоговых вычетов, подчеркнули налоговики.
Для этого направить декларацию можно в любое время в течение года.
