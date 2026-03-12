Удовлетворенность работой зависит от региона проживания. Москва и Питер не в топе

Работники в регионах часто более довольны, чем москвичи.

На удовлетворенность россиян работой влияет не только профессия, но и место проживания: работники в регионах больше довольны условиями труда и расположением офисов, чем москвичи.

Такие результаты исследования получила платформа hh.ru (есть у «Клерка»).

Больше всего довольны местоположением офиса или производства сотрудники из Краснодарского края (71%) и Новосибирской области (68%).

В Москве довольных 62%, а в Санкт-Петербурге – 56%. На этот фактор влияет высокая транспортная загруженность мегаполисов, считают эксперты.

Условиями труда на рабочем месте россияне в регионах тоже удовлетворены больше, чем москвичи и петербуржцы:

Краснодарский край – 65%;

Тюменская область — 61%;

Москва — 53%;

Санкт-Петербург — 52%.

Перспективами развития карьеры в среднем по России довольны 23%, а обучением на работе – 26%.

«Главным источником лояльности остаются коллектив и коллеги (в среднем этим параметром удовлетворены 63% опрошенных). Интересно, что тема зарплаты, которая ранее считалась одной из самых сложных, сейчас вызывает меньше недовольства у респондентов по всей стране. Так, оплатой труда довольны 37,6% опрошенных работающих россиян, что примерно соответствует уровню положительного отношения к руководству (48,3%)», — добавила директор hh по исследованиям Мария Игнатова.

49% довольны своими рабочими задачами. Возможностью общаться с руководством и выражать свои мысли удовлетворены 46% опрошенных, а прозрачностью рабочих процессов —39% респондентов.

