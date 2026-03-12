Минфин: можно ли отнести производственно-образовательный центр к обслуживающему производству для налога на прибыль
Минфин в письме от 24.12.2025 № 03-03-06/1/126101 ответил, может ли организация отнести свой производственно-образовательный центр к обслуживающим производствам и хозяйствам (ОПХ) в целях налога на прибыль.
Для целей гл. 25 НК к ОПХ относятся:
подсобное хозяйство,
объекты ЖКХ;
объекты социально-культурной сферы;
учебно-курсовые комбинаты и иные аналогичные хозяйства;
производства и службы, осуществляющие реализацию товаров, работ, услуг как своим работникам, так и сторонним лицам.
Систематическое оказание услуг производственно-образовательным центром налогоплательщика своим работникам (вместе с оказанием услуг по платному обучению других лиц) подпадает под определение ОПХ для налога на прибыль, считает Минфин.
Оценка конкретных налоговых последствий зависит от квалификации гражданско-правовых отношений по соответствующим договорам, заключенным ОПХ, добавило ведомство.
