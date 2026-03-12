💰 Сотруднику придется заплатить НДФЛ, если работодатель простил ему причиненный ущерб: действия бухгалтера. Выпуск № 38 подкаста «Налоговое утро»
Если работник причинил компании ущерб, это не значит, что она обязана его взыскать. Списать испорченное имущество можно и без наказания виновного. Но если простить допущенную ошибку, у сотрудника возникает материальная выгода, а с ней и НДФЛ. Такой вывод сделан в письме Минфина 21.01.2026 № 03-4-6/3228. Письмо Минфина и действия бухгалтера в этой ситуации разбираем в сегодняшнем подкасте.
