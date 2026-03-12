ЦБ: чтобы инфляция была вблизи 4%, нужно сохранять жесткую ДКП
В Центробанке заметили, что в январе 2026 года был всплеск инфляции, который вызвало повышение НДС и других налогов и сборов. Однако этот эффект был кратковременным: уже в феврале рост цен замедлился.
«Для устойчивого возвращения инфляции к цели вблизи 4% нужно сохранять жесткую денежно-кредитную политику в течение продолжительного времени», — сказано на сайте Центробанка.
Также регулятор добавил, что замедление экономической активности в начале 2026 года связано с возвращением экономики на траекторию сбалансированного роста. Еще нужно время, чтобы прошла адаптация населения и бизнеса к налоговым и другим изменениям. После этого Центробанк ожидает оживление экономической активности.
Очки себе купите и за шринкфляцией последите
да ничего для этого особо и не надо! Всего лишь напечатать что на сегодня инфляция 4%
ВСЁ!
Точно с таким же успехом можно объявить О ЛЮБОМ уровне инфляции!
просто вообще ЛЮБОЙ цифре!
Причём включая положительные, отрицательные, иррациональные, .......
суть от этого вообще не изменится!