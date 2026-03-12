ЦБ: чтобы инфляция была вблизи 4%, нужно сохранять жесткую ДКП

Экономическая активность оживится после того, как бизнес и россияне адаптируются к налоговым и другим изменениям 2026 года.

В Центробанке заметили, что в январе 2026 года был всплеск инфляции, который вызвало повышение НДС и других налогов и сборов. Однако этот эффект был кратковременным: уже в феврале рост цен замедлился.

«Для устойчивого возвращения инфляции к цели вблизи 4% нужно сохранять жесткую денежно-кредитную политику в течение продолжительного времени», — сказано на сайте Центробанка.

Также регулятор добавил, что замедление экономической активности в начале 2026 года связано с возвращением экономики на траекторию сбалансированного роста. Еще нужно время, чтобы прошла адаптация населения и бизнеса к налоговым и другим изменениям. После этого Центробанк ожидает оживление экономической активности.