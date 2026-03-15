Серая и черная зарплата: в чем отличие по мнению налоговиков
Лучше не соглашаться на зарплату в конверте, а также на уровне только слов решать вопросы ее размера и выплаты.
На нелегальном рынке труда работнику могут предложить две схемы оплаты труда:
«черную» зарплату — когда работодатель официально не оформляет работника, а размер заработной платы оговаривается на словах;
«серую» зарплату — когда официальная зарплата близка к МРОТ, а неофициальная выплачивается на руки. Такие выплаты не фигурируют в отчетности перед налоговой и Социальным фондом.
«Основанные на устной договоренности, без заключения письменного договора, трудовые отношения практически лишают работников социальной и правовой защиты. <…> Они способствуют несоблюдению трудовых и пенсионных прав сотрудников», — объясняют налоговики.
Поэтому важно заключать трудовой договор.
