Туроператоры просят господдержку в связи с событиями на Ближнем Востоке

Туроператоры уже потратили более 2,6 млрд рублей на помощь российским туристам, и потери растут «в геометрической прогрессии». Об этом говорится в письме Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Письмо направлено в Минэкономразвития.

Ассоциация считает, что может возникнуть реальная угроза финансовой устойчивости индустрии.

По предварительной оценке АТОР, туроператоры за период с 28 февраля по 5 марта 2026 года израсходовали более 2,6 млрд рублей на проживание транзитных туристов в странах Юго-Восточной и Южной Азии.

Теперь АТОР просит в 2026 году: освободить туроператоров от взносов в Фонд персональной ответственности (ФПО), в том числе за 2024 и 2025 годы;

разрешить тратить его средства для покрытия расходов, связанных с аннуляциями, досудебными и судебными претензиями, которые ожидаются в связи с кризисом.

Минэкономики уже поддержало инициативу об отсрочке взносов в ФПО на один квартал — до 15 июля 2026 года. Но учитывая пиковый сезон летом и необходимость концентрации больших сумм на обеспечение операционной деятельности, АТОР просит продлить отсрочку до двух кварталов — до 15 октября 2026.

Эти меры «жизненно важны» для туроператоров. Они позволят стабилизировать рынок, не допустить остановки деятельности системообразующих компаний и обеспечить безопасное возвращение россиян домой, подытожили в ассоциации.