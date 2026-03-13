Роструд: может ли неделимая часть отпуска состоять из дней за разные годы

Часть отпуска в 14 календарных дней может состоять из отпуска за текущий и прошлый рабочий годы.

Онлайнинспекция рассмотрела ситуацию: у работника накопились дни отпуска за рабочий год.

Должна ли неделимая часть в 14 календарных дней состоять из дней за один рабочий год, или она может состоять из дней, относящихся к разным рабочим годам, спрашивает пользователь. Ведь график отпусков составляется за календарный год, а не рабочий.

«Неделимая часть отпуска продолжительностью 14 календарных дней может состоять из отпуска за текущий и прошлый рабочий год», — пояснил Роструд.

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем можно делить на части. Хотя бы одна из них должна быть не менее 14 календарных дней – ч. 1 ст. 125 ТК.

