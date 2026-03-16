В России в 2026 году начнутся скрытые увольнения. Но массовых сокращений не будет
В 2026 году российские некоторые работодатели начинают скрытую оптимизацию штата.
Об этом сообщили рассказали в департаменте организационного развития Роскачества.
«Скрытая оптимизация штата в 2026 году вполне возможна, и компании некоторых секторов уже начинают к ней подходить», — сказал представитель ведомства.
Но увольнения скорее будут не массовыми, а точечными. Работодатели сократят непродуктивные роли, переведут сотрудников на неполный день, откажутся от расширения штата в пользу внутреннего перераспределения задач.
«Работодатели переходят от стратегии «хватать всех» к более осторожному найму и удержанию ценных кадров. Дефицит кадров сохранится там, где нужны рабочие руки и узкие инженерные компетенции», — добавили в Роскачестве.
В квалифицированных рабочих и инженерах остро нуждаются промышленность, машиностроение, ОПК, строительство и ЖКХ. Также сохраняется дефицит врачей и специалистов с опытом в кибербезопасности и разработке.
А в массовых офисных профессиях конкуренция будет расти, и работодатели будут выбирать среди соискателей.
Также замедлится зарплатная гонка: компании достигли предела роста расходов на персонал и больше не могут повышать зарплаты всем подряд. При этом в дефицитных сферах ожидается более избирательный рост зарплат, а в массовых сегментах повышение дохода заморозится, либо будет минимальным.
Рынок труда будет охлаждаться, но без роста безработицы: не через увольнения, а через сокращение вакансий, ужесточение требований к кандидатам и переход на частичную занятость.
Работодатели будут придирчивее отбирать, а кандидатам придется доказывать свою полезность. Также вырастет доля самозанятых и фрилансеров. То есть ожидается структурная перестройка рынка, но без всплеска безработицы, считает Роскачество.
У нас они уже идут
Скрытое увольнение - ты работаешь пока не поинтересуешься: "а не уволен ли я?"
одного никак не понял
а при чём тут РоскаКчество?
Почему комменты не от ростуда, не от минтруда, не от других ведомств связанных с трудовыми взаимоотношениями?