По основной работе учебный отпуск: нужно ли оформлять и на совмещении?

Закон не обязывает оформлять отпуск и по совместительству, если работник успевает трудиться.

По основной должности работница ушла в учебный отпуск. Но есть еще внутреннее совместительство на 0,5 ставки, и на эту работу она успевает после учебы.

Можно ли работать по совместительству и не писать заявление за свой счет, спросили на сайте Онлайнинспекции.рф.

«Законом не установлена обязанность использовать учебный отпуск в случае, когда такой отпуск используете по основному месту работы», — ответил Роструд.

Заключить трудовые договоры о работе по совместительству можно с неограниченным числом работодателей (ч. 2 ст. 282 ТК). Работать можно как по месту основной работы, так и у других работодателей (ч. 3 ст. 282 ТК). При этом в трудовом договоре обязательно писать, что работа является совместительством (ч. 4 ст. 282 ТК).

Но гарантии и компенсации лицам, совмещающим работу с получением образования, предоставляются только по основному месту работы. Это предусмотрено ч. 1 ст. 287 ТК.