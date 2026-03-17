РАН: до 66% выросла доля россиян, которые испытывают тревогу при мысли о своих финансах

Из-за роста цен россияне переживают больше, чем о боевых действиях. Самые негативные мысли у молодежи 25-34 лет с высшим образованием.

Институт психологии РАН провел мониторинг, согласно которому психологическое благополучие россиян заметно снизилось из-за роста цен.

С 60% до 66% выросла доля тех, кто испытывает тревогу при мысли о своих финансах. По сравнению с декабрем 2025 в феврале 2026 года тревога по поводу своей финансовой ситуации наиболее резко выросла среди бюджетников, в столицах и городах-миллионниках.

До 84% выросли страхи в связи с ростом цен (+7%), а экономического кризиса и спада производства боятся 74% (+9%).

«В последние 3 месяца экономические страхи оказались более выраженными и быстрее нарастающими, чем страхи, связанные с ходом российско-украинского конфликта», — сказано в исследовании.

Симптомы депрессии у себя стали замечать 42% участников опроса, а неуправляемую тревогу — 27%. Ухудшения экономического положения своей семьи ожидают 47%, а общей ситуации в стране — 53%.

Самый выраженный экономический пессимизм у молодежи 25-34 лет с высшим образованием, а также среди людей с низкими доходами.

