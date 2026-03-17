РАН: до 66% выросла доля россиян, которые испытывают тревогу при мысли о своих финансах
Институт психологии РАН провел мониторинг, согласно которому психологическое благополучие россиян заметно снизилось из-за роста цен.
С 60% до 66% выросла доля тех, кто испытывает тревогу при мысли о своих финансах. По сравнению с декабрем 2025 в феврале 2026 года тревога по поводу своей финансовой ситуации наиболее резко выросла среди бюджетников, в столицах и городах-миллионниках.
До 84% выросли страхи в связи с ростом цен (+7%), а экономического кризиса и спада производства боятся 74% (+9%).
«В последние 3 месяца экономические страхи оказались более выраженными и быстрее нарастающими, чем страхи, связанные с ходом российско-украинского конфликта», — сказано в исследовании.
Симптомы депрессии у себя стали замечать 42% участников опроса, а неуправляемую тревогу — 27%. Ухудшения экономического положения своей семьи ожидают 47%, а общей ситуации в стране — 53%.
Самый выраженный экономический пессимизм у молодежи 25-34 лет с высшим образованием, а также среди людей с низкими доходами.
Чтобы не бояться будущего, нужно все хорошо просчитать. В этом поможет финансовое моделирование — приходите на бесплатный вебинар «Финансовая модель бизнеса и другие инструменты финансового планирования для бухгалтера и собственника». Он состоится 26 марта в 11:00 мск!
Персональный сертификат о посещении вебинара будет доступен всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
Что такое финансовая модель и для чего она нужна.
Топ-5 видов финансовых моделей: как выбрать свою.
Пошаговый план построения финансовой модели.
Инструменты финансового планирования: арсенал финансиста.
Финансовое прогнозирование: заглядываем в будущее бизнеса.
Спикер — Наталья Климова, финансовый аналитик, д.э.н., профессор, квалифицированный инвестор, член экспертного совета по вопросам повышения уровня финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения Краснодарского края, руководитель онлайн школы финансов.
Ждем вас на вебинаре 26 марта в 11:00 мск!
