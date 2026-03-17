В мессенджере MAX появилась версия на английском языке

Пользователям MAX теперь доступна англоязычная версия приложения.

В мессенджере на английском языке можно создать групповой чат, организовать видеозвонок или управлять настройками.

«Обновление позволяет миллионам иностранных пользователей свободно общаться с близкими из России в МАХ», — сказано в пресс-релизе компании VK.

Чтобы сменить интерфейс на англоязычный, нужно обновить приложение и переключить языковые настройки. Пользователям iOS необходимо изменить язык в настройках смартфона.

У «Клерка» уже есть свой канал в мессенджере MAX, подписывайтесь!