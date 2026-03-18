Могут запретить в рамках рекламных акций предлагать делать татуировки, другие изменения внешности и странные поступки

Депутат предлагает уточнить требования к допустимым условиям рекламных акций. В частности, запретить формулировки, которые обещают бессрочные услуги от рекламодателя.

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложила ограничить использование неопределенных сроков и призывы к совершению необратимых действий в рекламе. Речь идет, например, о нанесении татуировок или хирургических операциях.

Недавно Мещанский районный суд Москвы отклонил иск россиянина к сети пиццерий Domino's. Он требовал обязать компанию 100 лет кормить его бесплатной пиццей за сделанную в рамках рекламной акции татуировку с логотипом ресторана.

Лантратова направила обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

«Прошу Вас, уважаемая Анна Юрьевна, в пределах компетенции Роспотребнадзора представить официальную позицию по вопросу о целесообразности совершенствования законодательства РФ в части установления более четких требований к содержанию и допустимым условиям рекламных акций, программ лояльности и иных стимулирующих мероприятий», — говорится в письме.

Предлагается рассмотреть возможность ограничения или прямого запрета на использование в рекламе и условиях акций формулировок, создающих у потребителя представление о бессрочном, пожизненном или сверхдлительном характере обязательств, если эти обязательства не обеспечены юридическими механизмами исполнения и гарантиями защиты прав клиентов.

Без прямого запрета на такие условия компании могут эксплуатировать экономическую уязвимость людей, особенно молодежи. Также они используют агрессивные маркетинговые практики, не соответствующие задачам по укреплению здоровья населения и защите прав потребителей.

«Особую обеспокоенность вызывает использование в рамках рекламных акций условий, предполагающих совершение гражданами необратимых, потенциально вредных либо чрезмерно рискованных действий, включая действия, способные затронуть здоровье, внешний облик, человеческое достоинство либо иные конституционно значимые блага», — отметила Лантратова.

Участие в таких акциях может ставиться в зависимость от нанесения татуировок, других изменений внешности, участия в унизительных публичных действиях и других поступков, явно несоразмерных по своему характеру предложенной награде.