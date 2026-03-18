Минфин обновляет ФСБУ для госсектора
Минфин собирается обновить ФСБУ для госорганизаций «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора».
16 марта 2026 года проект приказа опубликован на сайте ведомства.
Действующий стандарт утвержден приказом Минфина от 31.12.2016 № 256н.
ФСБУ устанавливает правила ведения бухучета организациями госсектора, объекты бухучета и общие правила их признания, оценку и методы оценки, основные требования к инвентаризации активов и т. д.
В этот стандарт внесут изменения.
Так, при комплексной автоматизации бухучета информация об объектах учета будет формироваться в базах данных используемого программного комплекса, обеспечивающего реализацию положений НПА, регулирующих ведение бухучета бюджетными организациями.
Также ФСБУ дополнят правилами передачи полномочий по ведению бухучета, в том числе по составлению бухгалтерской отчетности, другому государственному (муниципальному) учреждению (централизованной бухгалтерии).
Регистры бухучета, формы которых не установлены в соответствии с бюджетным законодательством и определены самой организацией или централизованной бухгалтерией, будут содержать следующие обязательные реквизиты:
наименование регистра;
наименование субъекта учета, составившего регистр;
дата начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который составлен регистр;
хронологическая и (или) систематическая группировка объектов бухучета;
величина денежного и (или) натурального измерения объектов бухучета с указанием единицы измерения;
наименования должностей ответственных лиц;
подписи, ФИО и другие реквизиты ответственных лиц;
иные реквизиты для формирования унифицированных форм документов.
Регистры бухгалтерского учета будут формироваться в виде книг, журналов операций, карточек.
Кроме того, ФСБУ дополнят положениями по хранению первичных документов, регистров бухучета и бухотчетности, об исправлении ошибок, принятии к учету объектов нефинансовых активов и о принципах формирования отчетности.
Планируется, что изменения вступят в силу с 2027 года.
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.