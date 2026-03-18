Минфин обновляет ФСБУ для госсектора

С 2027 года могут вступить в силу важные изменения в стандарт «Концептуальные основы».

Минфин собирается обновить ФСБУ для госорганизаций «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора».

16 марта 2026 года проект приказа опубликован на сайте ведомства.

Действующий стандарт утвержден приказом Минфина от 31.12.2016 № 256н.

ФСБУ устанавливает правила ведения бухучета организациями госсектора, объекты бухучета и общие правила их признания, оценку и методы оценки, основные требования к инвентаризации активов и т. д.

В этот стандарт внесут изменения.

Так, при комплексной автоматизации бухучета информация об объектах учета будет формироваться в базах данных используемого программного комплекса, обеспечивающего реализацию положений НПА, регулирующих ведение бухучета бюджетными организациями.

Также ФСБУ дополнят правилами передачи полномочий по ведению бухучета, в том числе по составлению бухгалтерской отчетности, другому государственному (муниципальному) учреждению (централизованной бухгалтерии).

Регистры бухучета, формы которых не установлены в соответствии с бюджетным законодательством и определены самой организацией или централизованной бухгалтерией, будут содержать следующие обязательные реквизиты:

наименование регистра;

наименование субъекта учета, составившего регистр;

дата начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который составлен регистр;

хронологическая и (или) систематическая группировка объектов бухучета;

величина денежного и (или) натурального измерения объектов бухучета с указанием единицы измерения;

наименования должностей ответственных лиц;

подписи, ФИО и другие реквизиты ответственных лиц;

иные реквизиты для формирования унифицированных форм документов.

Регистры бухгалтерского учета будут формироваться в виде книг, журналов операций, карточек.

Кроме того, ФСБУ дополнят положениями по хранению первичных документов, регистров бухучета и бухотчетности, об исправлении ошибок, принятии к учету объектов нефинансовых активов и о принципах формирования отчетности.

Планируется, что изменения вступят в силу с 2027 года.

