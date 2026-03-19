Налоговая: персонифицированные сведения нужно подавать по всем сотрудникам

До 25 числа нужно отчитаться о всех работниках, в том числе об исполнителях по ГПХ, уволенных сотрудниках и тех, кому не переводили деньги.

Работодатели должны каждый месяц подавать в налоговую персонифицированные сведения о физлицах: это нужно сделать не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным.

«Сведения должны включать информацию о всех работниках, числившихся в организации или у индивидуального предпринимателя по трудовому или гражданско-правовому договорам в отчетном месяце, независимо от наличия выплат», — сказано на сайте ФНС.

Также это застрагивает работников, которые уволились, и лиц, которым не переводили выплаты.

В отчете указывают персональные данные сотрудников, информацию о суммах выплат и других вознаграждениях за календарный месяц.

Представлять такую информацию за последний месяц квартала не нужно, поскольку они уже есть в разделе 3 расчета по страховым взносам (РСВ).

Если численность работников больше 10, перссведения нужно сдавать только в электронном виде.