НДФЛ

С 2026 года действует изменение по НДФЛ при продаже земельных участков

В НК РФ дополнили правила исчисления минимального срока владения для освобождения от налога в отношении новых участков после раздела или выдела.

Для земельных участков, которые предназначены для личного использования и образованы в результате раздела или выдела исходного участка, срок владения новым исчисляется не с момента его создания, а с момента приобретения первого (исходного) участка.

Это правило применяется, если при разделе получилось не более двух новых участков.

«Если же земельный участок разделен на три и более участков, то срок владения будет исчисляться с даты первоначального большого участка.

Однако при объединении участков срок считается по самому “позднему” из объединенных, то есть по последнему образованному земельному участку», — разъяснила начальник отдела камерального контроля НДФЛ и СВ № 2 УФНС по Брянской области Галина Субратова.

Она добавила, что новые правила распространяются на доходы от продажи земель, полученные после 1 января 2025 года.

