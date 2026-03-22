С 2026 года действует изменение по НДФЛ при продаже земельных участков
Для земельных участков, которые предназначены для личного использования и образованы в результате раздела или выдела исходного участка, срок владения новым исчисляется не с момента его создания, а с момента приобретения первого (исходного) участка.
Это правило применяется, если при разделе получилось не более двух новых участков.
«Если же земельный участок разделен на три и более участков, то срок владения будет исчисляться с даты первоначального большого участка.
Однако при объединении участков срок считается по самому “позднему” из объединенных, то есть по последнему образованному земельному участку», — разъяснила начальник отдела камерального контроля НДФЛ и СВ № 2 УФНС по Брянской области Галина Субратова.
Она добавила, что новые правила распространяются на доходы от продажи земель, полученные после 1 января 2025 года.
