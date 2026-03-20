Экономика России

Более заметный эффект от снижения ключевой ставки будет после 14,5% — мнение эксперта по инвестициям

Через пару месяцев в 2026 году на рынке жилой недвижимости ожидается оживление спроса, но о резком росте продаж говорить рано. Это будет возможно при более сильном снижении ключевой ставки ЦБ.

20 марта 2026 года Центробанк принял решение понизить ключевую ставку до 15% годовых. Ожидается, что рынок позитивно отреагирует на это изменение.

В сфере жилой недвижимости снижение ставки приведет к оживлению спроса. Ожидается, что ипотека станет дешевле через 1-2 месяца, это поддержит отложенный спрос. Однако о резком росте продаж говорить пока рано.

«Более заметный эффект возможен при снижении ставки до 14,5% — это усилит ожидания дальнейшего смягчения политики и ускорит принятие решений о покупке», — сказала «Клерку» руководитель отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Ирина Ушакова.

В коммерческой недвижимости ключевая ставка скажется на стоимости финансирования девелоперов и инвесторов. Рынок вернется к активным инвестиционным сделкам, особенно в сфере складской и офисной недвижимости.

Падение доходности по депозитам будет подталкивать капитал в сторону недвижимости, прежде всего арендного бизнеса.

Сама по себе экономическая активность может начать восстанавливаться во второй половине 2026 года.

