ОК Нейросети моб
Отпуска

Роструд: сколько дней дополнительного отпуска за вредность при работе на полставки

Минимальная длительность дополнительного отпуска «вредников» – 7 календарных дней.

Сотрудник работает во вредных условиях труда на 0,5 ставки. Для этой должности дополнительный отпуск составляет 7 дней при полной ставке.

Сколько дней положено работнику при работе на 0,5 ставки, спросили на сайте Онлайнинспекции.

«В описанной ситуации работодатель обязан предоставлять работнику ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 7 календарных дней», — ответил Роструд.

Ведомство напомнило, что совместителям гарантии и компенсации полагаются в полном объеме (ч. 2 ст. 287 ТК).

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется людям, работающим во вредных условиях труда 2, 3 или 4 степени либо в опасных условиях (ч. 1 ст. 117 ТК).

При этом минимальная продолжительность такого дополнительного отпуска составляет 7 календарных дней (ч. 2 ст. 117 ТК).

Автор

Нейросети и ИИ

Пять бухгалтерских задач, которые можно передать ИИ: лайфхаки и готовые промпты

Вряд ли искусственный интеллект когда-нибудь заменит хороших бухгалтеров, а вот помочь им в работе может уже сейчас. Расскажем, с какими задачами ИИ может помочь бухгалтеру, даже если он еще продвинутый пользователь. В конце статьи — советы, как извлечь максимум пользы из ИИ и снизить вероятность ошибок.

5
Юлия Вячеславовна Безрутченко

Начать дискуссию

ГлавнаяБухСтрим