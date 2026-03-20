Налоговая нашла нарушителя в торговом центре: допрос на месте признали законным

Суть спора. По итогам камеральной проверки компания получила доначисления НДС из-за связей с «техническими» организациями. Решив оспорить результаты, налогоплательщик указал на нарушения при допросе руководителя одного из контрагентов. Женщину допросили в торговом центре, где она продавала квас, при этом, по её словам, оказывали давление. Она даже написала заявление в полицию на замначальника отдела камеральных проверок, а позже заверила у нотариуса, что она реальный руководитель.

Как разрешился спор. Суды трёх инстанций поддержали налоговую. Вот ключевые обстоятельства.

Контрагенты были «техническими» – не находились по адресам, не имели техники, не платили за аренду, задолженность перед ними не гасилась. Договор аренды склада, представленный компанией, оказался фиктивным: расчётный счёт арендодателя был закрыт за 8 месяцев до подписания.

Допрос признан законным. Директор контрагента игнорировала вызовы, поэтому налоговики привлекли участкового и нашли её возле торгового центра. В ходе допроса она отказалась от руководства тремя организациями и подписала заявление о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ. Свидетель подтвердила, что здорова, вменяема, давала показания добровольно. Ей разъяснили права (ст. 51 Конституции, ст. 90 НК) и ответственность. Протокол подписан без замечаний. Полиция отказала в возбуждении дела на инспектора.

Сама свидетельница оказалась номиналом. Мировой суд признал её виновной по ст. 173.2 УК – за 10 тыс. руб. она предоставила паспорт неустановленному лицу для внесения в ЕГРЮЛ как руководителя одной из организаций, фигурировавшей в деле.