Доходность по вкладам все еще обгоняет инфляцию
На 20 марта 2026 года средняя доходность по вкладам на три месяца в 20 крупнейших банках составила 14,03%. Это обгоняет уровень инфляции, которая в феврале 2026 года составила 5,9%.
Средняя ставка по вкладам:
на шесть месяцев — была 13,68%;
на год – 12,56%;
на полтора года – 11,37%;
на два года – 11,23%;
на три года – 10,80%.
Это данные «Финуслуг», они есть у «Клерка».
20 марта 2026 года совет директоров Центробанка принял решение снизить ключевую ставку с 15,5% до 15%. Это снижение стало седьмым подряд.
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.