🔴 Вебинар: Импорт товаров 2026: схема, расходы и налоговые риски →
Ставки по вкладам

Доходность по вкладам все еще обгоняет инфляцию

Банки в марте 2026 года пересматривают условия по вкладам вслед за снижением ключевой ставки ЦБ, однако доходность вкладчиков по-прежнему выше инфляции.

На 20 марта 2026 года средняя доходность по вкладам на три месяца в 20 крупнейших банках составила 14,03%. Это обгоняет уровень инфляции, которая в феврале 2026 года составила 5,9%.

Средняя ставка по вкладам:

  • на шесть месяцев — была 13,68%;

  • на год – 12,56%;

  • на полтора года – 11,37%;

  • на два года – 11,23%;

  • на три года – 10,80%.

Это данные «Финуслуг», они есть у «Клерка».

20 марта 2026 года совет директоров Центробанка принял решение снизить ключевую ставку с 15,5% до 15%. Это снижение стало седьмым подряд.

Автор

Нейросети и ИИ

Пять бухгалтерских задач, которые можно передать ИИ: лайфхаки и готовые промпты

Вряд ли искусственный интеллект когда-нибудь заменит хороших бухгалтеров, а вот помочь им в работе может уже сейчас. Расскажем, с какими задачами ИИ может помочь бухгалтеру, даже если он еще продвинутый пользователь. В конце статьи — советы, как извлечь максимум пользы из ИИ и снизить вероятность ошибок.

5
Юлия Вячеславовна Безрутченко

Начать дискуссию

ГлавнаяБухСтрим