АУРЭК предлагает уменьшить комиссии маркетплейсов

Продавцы жалуются на рост комиссий и непрозрачность механизма скидок за счет маркетплейсов, причем у иностранных селлеров условия лучше. АУРЭК хочет добиться равных условий.

Ассоциация участников розничной электронной торговли (АУРЭК) на Экспертном совете ФАС предложила уменьшить текущие комиссии маркетплейсов и установить четкие правила по скидкам.

ФАС получает жалобы продавцов на увеличение комиссий, непрозрачность механизма скидок за счет маркетплейсов, разницу комиссий с иностранными селлерами.

Ведомство считает, что дискриминации в комиссиях, скидках или условиях для иностранцев быть не должно, а у продавцов должно быть право отказаться от скидок без ухудшения своих позиций.

Wildberries — обещает сделать механизм скидок прозрачным, проработать коммерческую политику по предоставлению скидок, а также согласен разрешить селлерам отказаться от соинвестиций.

Ozon — предложил всем площадкам ограничить предельный уровень комиссий за продажу товара и финансировать скидки только за счет выручки от комиссии. Также маркетплейс предлагает запретить финансировать скидки на товары одной категории за счет выручки от комиссий других категорий.

Проработать конкретные параметры ограничений Озон готов вместе с другими маркетплейсами при посредничестве ФАС. Результаты могут закрепить в правовом акте или меморандуме, который примут одновременно все площадки.

Яндекс Маркет также согласился, что при отказе от акций условия для продавца не должны ухудшаться.

«Ограничение комиссий с учетом того уровня, которого они достигли (напомним, что очередное повышение комиссий на Озон ожидается 6 апреля) не улучшит положение селлеров. Выработка равных условий по предоставлению скидки за счет платформы, которые будут понятны селлерам, — важнейший вопрос, который нужно проработать в рамках коммерческих политик площадок», — сказала председатель совета АУРЭК, член экспертного совета ФАС Евгения Черницкая.

Данные о разнице комиссий (с учетом логистики), политики инвестиций в скидки и оферты с правом продавца отказаться от скидок маркетплейсов площадки подготовят до 3 апреля.

Подробнее о том, как вести учет на маркетплейсах, расскажем на онлайн-курсе «Бухгалтерия маркетплейсов 2025-2026: учет, налоги, 1С». Вы узнаете, как работать в онлайн-кабинете, оформлять продажи и формировать счет-фактуру по правилам налоговой реформы-2026.

Цена курса со скидкой 66%: 7 500 ₽ вместо 21 900 ₽. Осталось 2 курса по этой цене.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».