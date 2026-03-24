При продаже через маркетплейс не всегда нужно выставлять счета-фактуры

Налоговики напомнили правила выставления счетов-фактур и получения вычетов по НДС при интернет-торговле.

Региональное УФНС рассказало, нужно ли выставлять счет-фактуру при продаже товаров физлицам через маркетплейс, и как принять НДС к вычету.

Как выставлять счета-фактуры при торговле на маркетплейсе:

счет-фактура не выставляется — если товары реализуются физлицам или иным лицам-неплательщикам НДС (подп. 1 п. 3 ст. 169 НК). В книге продаж регистрируется отчет маркетплейса с суммарными данными за месяц или квартал;

счет-фактура выставляется — если товары продаются плательщикам НДС. Порядок зависит от условий договора с маркетплейсом.

Можно принять к вычету:

НДС, предъявленный поставщиками при покупке товаров;

НДС, включенный в комиссию маркетплейса;

другие расходы, связанные с продажей — например, услуги логистики, хранения и рекламы.

Условия – товары должны быть приобретены для облагаемой НДС деятельности, приняты к учету, в наличии правильно оформленный счет-фактура (п. 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172 НК).

