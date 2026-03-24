🚖 Только 7% машин в такси подходят под требования локализации

С 1 марта 2026 года вступил в силу закон о локализации автомобилей в такси. Требованиям соответствуют только 7% машин, а в некоторых регионах их еще меньше.

Больше всего локализованных автомобилей приходится на марку Lada (6,8%), доля «Москвича» 0,17%, Evolute — 0,02%, Voyah — 0,004%. 52% занимает Lada Granta и 30% Lada Vesta. На новые модели Lada Iskra пришлось 0,3%, а на Lada Aura — 0,13%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на анализ сервиса такси «Максим».

Всего в списке локализованных автомобилей 22 модели и марки Lada, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич» и UMO. Машин Sollers и UMO фактически нет в действующих таксопарках.

«В предыдущие годы эту нишу занимали массовые модели иностранных брендов, которые хорошо зарекомендовали себя в сфере пассажирских перевозок. В сложившихся условиях ключевым ограничением становится экономика», — сказано в исследовании.

Для самозанятых таксистов действует квота 25%: они могут работать на нелокализованных машинах. Однако эту квоту уже исчерпали, причем участники рынка считают, что в регионах нет прозрачного механизма ее распределения, а это создает дополнительную напряженность и неопределенность.