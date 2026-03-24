💰 Мигранты в России получают до 380 тысяч рублей в месяц

Наибольший доход мигранты могут получить, если займут должность председателя правления в Москве, а наименьший — если пойдут работать шеф-поваром в Смоленской области.

Самые высокие зарплаты в России у тех мигрантов, которые занимают должности председателя правления: это около 380 тыс. рублей в месяц. На втором месте — менеджеры по образовательной деятельности (330 тыс.), на третьем — директоры по производству (255 тыс.).

Также высокую зарплату иностранным сотрудникам предлагают начальнику участка в строительстве в Красноярском крае, директору центра в Москве и вице-руководителю кружка в Татарстане. Предлагаемая зарплата — 250 тыс. рублей. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные Минтруда.

В Красноярском крае нужны прорабы и начальник склада горюче-смазочных материалов с зарплатой в 230 тыс. рублей. Столько же предложат директору департамента в Москве и токарю в Ямало-Ненецком автономном округе.

Самые низкие зарплаты мигрантов не превышают 25 тыс. рублей в месяц.

Чаще всего такие вакансии встречаются во Владимирской и Самарской областях. Минимальный доход в 23,5 тыс. может получить шеф-повар в Смоленской области.

