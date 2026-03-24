⌛ 25 марта 2026 – последний день сдачи отчетности

Не позднее 25 марта нужно сдать налоговую отчетность за 2025 год и ЕНП-уведомление.

Налоговая напомнила о приближении срока сдачи отчетности в марте 2026 года.

До 25 марта включительно нужно подать:

декларацию по УСН — за 2025 год (организации);

по ЕСХН — за 2025 год;

по налогу на прибыль организаций — за 2025 год;

персонифицированные сведения о физлицах — за февраль 2026.

Также нужно отправить ЕНП-уведомление по НДФЛ с выплат работникам за период с 1 по 22 марта с кодом периода «21/03».

Кроме того, до 31 марта следует подать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год в электронном виде.

По НДФЛ за период с 23 по 31 марта (код периода «21/13») уведомление нужно подать не позднее 3 апреля 2026. Срок уплаты — 6 апреля.

Не позднее 30 марта 2026 года нужно уплатить:

страховые взносы — за февраль 2026 года;

НДФЛ — за период с 1 по 22 марта;

1/3 суммы НДС — за 4 квартал 2025;

налог по УСН — за 2025 год (юрлица);

ЕСХН — за 2025 год;

налог на прибыль — за 2025 год;

третий авансовый платеж по налогу на прибыль — за 1 квартал 2026.

Чтобы вовремя сдавать отчетность и платить налоги – смотрите бухгалтерский календарь на «Клерке».

