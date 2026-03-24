⌛ 25 марта 2026 – последний день сдачи отчетности
Налоговая напомнила о приближении срока сдачи отчетности в марте 2026 года.
До 25 марта включительно нужно подать:
декларацию по УСН — за 2025 год (организации);
по ЕСХН — за 2025 год;
по налогу на прибыль организаций — за 2025 год;
персонифицированные сведения о физлицах — за февраль 2026.
Также нужно отправить ЕНП-уведомление по НДФЛ с выплат работникам за период с 1 по 22 марта с кодом периода «21/03».
Кроме того, до 31 марта следует подать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год в электронном виде.
По НДФЛ за период с 23 по 31 марта (код периода «21/13») уведомление нужно подать не позднее 3 апреля 2026. Срок уплаты — 6 апреля.
Не позднее 30 марта 2026 года нужно уплатить:
страховые взносы — за февраль 2026 года;
НДФЛ — за период с 1 по 22 марта;
1/3 суммы НДС — за 4 квартал 2025;
налог по УСН — за 2025 год (юрлица);
ЕСХН — за 2025 год;
налог на прибыль — за 2025 год;
третий авансовый платеж по налогу на прибыль — за 1 квартал 2026.
Чтобы вовремя сдавать отчетность и платить налоги – смотрите бухгалтерский календарь на «Клерке».
