Число нарушений при продаже маркированной продукции на маркетплейсах сократилось в два раза в 2026 году

Оператор системы «Честный знак» отметил, что на онлайн-площадках стало меньше нарушений в работе с маркированным товаром. Несмотря на прогресс, регуляторы и представители бизнеса продолжают работу по устранению схем обхода контроля.

28 мая 2026 года заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов на форуме «Антиконтрафакт-2026» рассказал о двукратном снижении числа нарушений по сравнению с 2025 годом.

Маркетплейсы активно участвуют в процессе очищения рынка от контрафакта и защиты потребителей.

«Вместе с коллегами, с учетом их заинтересованности, обеляем рынок. Видим, что количество нарушений сократилось по сравнению с прошлым годом примерно в два раза. Маркетплейсы вместе с нами проходят путь защиты людей и очищения рынка от нелегальной продукции. При этом остаются серьезные проблемы, мы продолжаем их обсуждать и решать», — сказал Реваз Юсупов.

В начале 2026 года ЦРПТ подписал дорожные карты с Ozon и Wildberries. Цель этих соглашений — внедрение стандартов работы с маркированными товарами и подготовка площадок к требованиям закона о платформенной экономике, который вступит в силу 1 октября 2026 года.

Тем не менее, недобросовестные продавцы продолжают использовать схемы обхода контроля. Они размещают товары, подлежащие обязательной проверке, в разделах каталогов, где механизмы контроля не срабатывают. ЦРПТ планирует перейти к профилактической модели, при которой нелегальная продукция блокируется до попадания на витрину.