Поиск квалифицированных кадров стал обходиться бизнесу в два раза дороже

Средние затраты на поиск квалифицированного сотрудника аналитики оценили в 14 817 рублей.

Поиск квалифицированного сотрудника обходится компаниям в два раза дороже найма работника без профессиональных компетенций.

Наем специалиста с навыками требует в среднем 14 817 рублей, тогда как поиск низкоквалифицированного рабочего стоит 7 263 рубля. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на доклад Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата».

В четырех регионах стоимость поиска квалифицированного сотрудника превысила 35 тыс. рублей. Наиболее бюджетным наем таких специалистов оказался в Чечне, Кабардино-Балкарии и Забайкальском крае. В Ямало-Ненецком автономном округе затраты составили 6 504 рубля, что в 2,3 раза меньше среднего значения по стране.

Дефицит кадров остается одной из главных проблем для российского бизнеса, вынуждая компании увеличивать бюджеты на рекрутинг и обучение персонала.

