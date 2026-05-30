⌛ Налоговая: ошибку или неточность в отчете о зарубежных счетах важно исправить до 1 июня 2026
До 1 июня 2026 года включительно физлицам-резидентам РФ нужно отчитаться в ИФНС по месту жительства (месту учета) о зарубежных счетах, вкладах и электронных кошельках за 2025 год. Иначе будет административная ответственность и штрафы.
Перед заполнением отчета лучше убедиться, что информация о зарубежных счетах актуальна и правильно отражена в личном кабинете налогоплательщика. Для этого нужно:
Войти в ЛК на сайте ФНС, раздел «Счета».
Открыть вкладку «Зарубежные».
Проверить номера счетов, названия банков, даты открытия/закрытия и другие реквизиты.
«При обнаружении неточности исправить ее необходимо до подачи отчета — в противном случае налоговый орган может отказать в приеме из-за расхождений в данных», — предупреждают налоговики.
Поэтому в личном кабинете есть возможность направить:
отменяющее уведомление — если, например, надо удалить ошибочно добавленный или закрытый счет;
корректирующее уведомление — чтобы изменить отдельные реквизиты счета: номер, валюту, дату открытия и т. д.
На днях проходил техосмотр. Очень понравилось. На сайте нашел аккредитованную организацию. Созвонились. Поставил машину на въезде. Сфоткал проверяющего на ее фоне. Потом он попросил объехать здание с другой стороны и подать машину задом. Снова сфотка
Быстро. Удобно