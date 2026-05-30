⌛ Налоговая: ошибку или неточность в отчете о зарубежных счетах важно исправить до 1 июня 2026

Скорректировать отчеты о движении денежных средств и иных финансовых активов по зарубежным счетам и вкладам, а также по иностранным электронным кошелькам за 2025 год желательно заранее.

До 1 июня 2026 года включительно физлицам-резидентам РФ нужно отчитаться в ИФНС по месту жительства (месту учета) о зарубежных счетах, вкладах и электронных кошельках за 2025 год. Иначе будет административная ответственность и штрафы.

Перед заполнением отчета лучше убедиться, что информация о зарубежных счетах актуальна и правильно отражена в личном кабинете налогоплательщика. Для этого нужно:

Войти в ЛК на сайте ФНС, раздел «Счета». Открыть вкладку «Зарубежные». Проверить номера счетов, названия банков, даты открытия/закрытия и другие реквизиты.

«При обнаружении неточности исправить ее необходимо до подачи отчета — в противном случае налоговый орган может отказать в приеме из-за расхождений в данных», — предупреждают налоговики.

Поэтому в личном кабинете есть возможность направить: