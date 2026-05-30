⌛ Налоговая: ошибку или неточность в отчете о зарубежных счетах важно исправить до 1 июня 2026

Скорректировать отчеты о движении денежных средств и иных финансовых активов по зарубежным счетам и вкладам, а также по иностранным электронным кошелькам за 2025 год желательно заранее.

До 1 июня 2026 года включительно физлицам-резидентам РФ нужно отчитаться в ИФНС по месту жительства (месту учета) о зарубежных счетах, вкладах и электронных кошельках за 2025 год. Иначе будет административная ответственность и штрафы.

Перед заполнением отчета лучше убедиться, что информация о зарубежных счетах актуальна и правильно отражена в личном кабинете налогоплательщика. Для этого нужно:

  1. Войти в ЛК на сайте ФНС, раздел «Счета».

  2. Открыть вкладку «Зарубежные».

  3. Проверить номера счетов, названия банков, даты открытия/закрытия и другие реквизиты.

«При обнаружении неточности исправить ее необходимо до подачи отчета — в противном случае налоговый орган может отказать в приеме из-за расхождений в данных», — предупреждают налоговики.

Поэтому в личном кабинете есть возможность направить:

  • отменяющее уведомление — если, например, надо удалить ошибочно добавленный или закрытый счет;

  • корректирующее уведомление — чтобы изменить отдельные реквизиты счета: номер, валюту, дату открытия и т. д.

Автор

ЦОТ «Решение»
Спецоценка (СОУТ)

Специальная оценка условий труда: как грамотно подготовиться, провести и отчитаться перед контролирующими органами, как извлечь выгоду

Спецоценка условий труда (СОУТ) — это обязанность всех работодателей, у которых заключены трудовые договоры с сотрудниками. По итогу проверки каждому рабочему месту присваивается класс условий труда — оптимальные, допустимые, вредные или опасные. Если не проводить СОУТ, работодатель получит штраф.

