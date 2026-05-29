Для ремонта многоквартирных домов могут установить единые сроки

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев подготовил законопроект, которым предлагается обязать управляющие компании незамедлительно регистрировать обращения собственников, устанавливать сроки ремонта и уведомлять об этом заявителей.

Документ направлен на отзыв в правительство РФ.

Данные об обращениях и ходе работ предлагается отражать в системе ГИС ЖКХ. Правительство получит полномочия утверждать предельные сроки устранения неполадок в зависимости от их сложности и вида работ. Если управляющая компания нарушит установленный график, собственники смогут требовать уменьшения квартплаты.

«Сегодня человек может неделями добиваться ремонта протекающей крыши, неисправного стояка или сломанного оборудования, при этом не имея понятного ответа, когда проблема должна быть устранена по закону. Мы предлагаем создать прозрачную систему: обращение зарегистрировано — срок определен — житель уведомлен — информация отражена в ГИС ЖКХ», — пояснил Гусев.

Изменения предлагается внести в Жилищный кодекс.