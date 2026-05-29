Работодатель отменил премии без объяснения причин: почему это незаконно

Если установлены условия премирования – нельзя перестать платить до утверждения новых условий.

Компания два года платила премии согласно приказу о премировании. Затем выплаты прекратились без каких‑либо официальных оснований, хотя работники соблюдали все условия, предусмотренные приказом.

Позже издали новый приказ, уже с другими условиями премирования.

Является ли невыплата премий за указанный период правомерной с точки зрения трудового законодательства, спросили на сайте Онлайнинспекции.

«Не является, если работники выполняли критерии начисления премии, а ее выплата была предусмотрена трудовым договором, коллективным договором, соглашением и/или локальным нормативным актом работодателя», — ответил Роструд.

Согласно ч. 1 ст. 129 ТК, зарплата включает в том числе стимулирующие выплаты (премии). Если установлена система премирования, виды премий и их размеры, сроки, основания и условия выплаты определяются коллективными договорами, соглашениями, ЛНА и другими документами (ч. 3 ст. 135 ТК).

Работодатель обязан платить зарплату в полном размере, подчеркнуло ведомство.

