Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

❗ С 14 июня 2026 банки начнут быстрее блокировать счета клиентов из списка Росфинмониторинга

Кредитные организации будут обязаны блокировать счета клиентов из списков Росфинмониторинга. Причем доступ к средствам ограничат в течение суток, даже если решение о включении принято в выходной день.

Банки с 14 июня 2026 года перейдут на ускоренный порядок блокировки счетов клиентов, включенных в перечень лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности.

Согласно федеральному закону от 15.12.2025 № 462-ФЗ, финансовые организации должны заморозить счет в течение суток после появления человека в списке — вне зависимости от того, рабочий это день или выходной.

Помимо этого, банки получат право приостанавливать любые операции, которые покажутся им подозрительными. Такие транзакции будут замораживаться на срок до пяти рабочих дней, пока специалисты проводят проверку и оценивают риски.

Если лицо из перечня объявлено в розыск, банк обязан приостановить операции по счетам до окончания розыска. Платить налоги, штрафы и др. обязательные платежи все равно получится.

Новые правила направлены на усиление финансового мониторинга и повышение эффективности борьбы с незаконными операциями.

