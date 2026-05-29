Скорость найма персонала в 2026 году сократилась до 16 дней

В январе-апреле 2026 года работодатели стали находить сотрудников быстрее, чем годом ранее: средний срок закрытия вакансии снизился с 19 до 16 дней, а медианный — с 14 до 11 дней.

Самые короткие сроки найма зафиксированы в сферах финансов и страхования (7 дней), культуры, образования и госслужбы (8,6 дня), а также в IT и телекоме (10,4 дня). В аутсайдерах по скорости остаются транспорт и логистика (30,9 дня) и строительство (23,8 дня), хотя в строительном секторе медианное время закрытия вакансии сократилось на 2 дня. Об этом сказано в исследовании сервиса «Работа.ру».

Рост скорости найма связан с увеличением числа откликов на вакансии и использованием AI-инструментов. В частности, «Карьерный ассистент» от «Работа.ру» теперь использует нейросеть Giga Chat для семантического анализа текстов резюме и вакансий, что позволяет учитывать неявные требования и реальные навыки кандидатов.

«Это позволяет соискателям не тратить время на ручной поиск подходящих вакансий, а работодателям — получать кратный рост откликов на вакансии», — сказано в исследовании.

Наиболее заметный рост числа откликов произошел в категории «работа для студентов и стажировки» — показатель увеличился на 560%, достигнув 60,1 отклика на вакансию. В IT и телекоме количество откликов выросло на 193%, до 32,9 на одну позицию.