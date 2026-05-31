❓ Что делать, если после отпуска не успеваете сдать отчеты и за это точно накажут: рекомендация Роструда

Сотрудница рассказала Роструду, что вышла из отпуска и скопилось большое количество работы, так как у нее не было замены. При этом предприятие сдает отчеты вышестоящему руководству до определенного срока.

«У меня есть ощущение, что я чисто физически не успею сделать всю скопившуюся работу до срока отчета, соответственно, ко мне как будто бы могут применить какие-то дисциплинарные взыскания. На неоплачивыемые переработки, разумеется, у меня нет желания выходить. Как защитить себя в этой ситуации? Может быть, есть возможность написать что-то вроде уведомления вышестоящим, что в срок справиться невозможно или еще какие-то варианты?», — спрашивает она.

Онлайнинспекция порекомендовала обсудить с работодателем сложившуюся ситуацию и, возможно, направить ему письменное обращение с просьбой не расценивать позднюю сдачу отчетов ненадлежащим исполнением трудовых обязанностей, так как имеются объективные причины этого (отпуск).

При этом у работодателя не будет права привлечь к дисциплинарной ответственности, так как есть уважительная причина несвоевременной сдачи отчетности.