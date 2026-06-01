Роструд: если смена по графику выпадает на выходной день – должна быть доплата

Работа в праздничный день при любом режиме работы оплачивается не менее чем в двойном размере.

При сменном графике работы у сотрудника смена может выпадать на праздничный день. Роструд разъяснил, как рассчитывать доплату в данном случае.

Пользователь интересуется – учитываются ли при расчете компенсационные и стимулирующие выплаты.

«Работа в праздничный день при любом режиме работы должна быть либо оплачена не менее чем в двойном размере, либо (по желанию работника) компенсирована предоставлением неоплачиваемого дня отдыха. При использовании неоплачиваемого дня отдыха работа в праздничный день оплачивается в обычном одинарном размере», — пояснило ведомство.

Эта норма установлена ч. 1 ст. 153 ТК.

При оплате труда в выходной день или нерабочий праздничный день работодатель должен учитывать не только тарифную часть зарплаты, РК и процентные надбавки, но и компенсационные и стимулирующие выплаты. Об этом говорится в Постановлении КС от 28.06.2018 № 26-П, норма распространяется на всех работодателей и работников без исключения.

