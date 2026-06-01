Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
КПП ОСНО моб
🔴 Бесплатный вебинар → Налоговые послабления весны 2026: что нужно сделать бухгалтеру сейчас
Зарплата

Роструд: если смена по графику выпадает на выходной день – должна быть доплата

Работа в праздничный день при любом режиме работы оплачивается не менее чем в двойном размере.

При сменном графике работы у сотрудника смена может выпадать на праздничный день. Роструд разъяснил, как рассчитывать доплату в данном случае.

Пользователь интересуется – учитываются ли при расчете компенсационные и стимулирующие выплаты.

«Работа в праздничный день при любом режиме работы должна быть либо оплачена не менее чем в двойном размере, либо (по желанию работника) компенсирована предоставлением неоплачиваемого дня отдыха.

При использовании неоплачиваемого дня отдыха работа в праздничный день оплачивается в обычном одинарном размере», — пояснило ведомство.

Эта норма установлена ч. 1 ст. 153 ТК.

При оплате труда в выходной день или нерабочий праздничный день работодатель должен учитывать не только тарифную часть зарплаты, РК и процентные надбавки, но и компенсационные и стимулирующие выплаты. Об этом говорится в Постановлении КС от 28.06.2018 № 26-П, норма распространяется на всех работодателей и работников без исключения.

Подробнее о том, как рассчитывать зарплату, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Вы научитесь вести учет начислений в 1С:ЗУП, оформлять пособия и премии, составлять отчетность и работать с персданными.

Цена со скидкой 73%: 8 559 ₽ вместо 31 700 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Автор

Подпислон
Электронные подписи

Риски использования электронной подписи в 2026 году: что нужно знать бизнесу

Электронная подпись стала неотъемлемой частью делового оборота. Бизнес и физлица используют ЭП практически ежедневно — с полной уверенностью в юридической силе и защите документов. Но риски остаются. Разберем, какие угрозы существуют сегодня, что нужно знать для контроля за использованием ЭП и как обеспечить информационную безопасность своей компании.

Риски использования электронной подписи в 2026 году: что нужно знать бизнесу
2
1.5K
B
bogdanovv

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка