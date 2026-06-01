Бизнесу могут снизить страховые взносы до 15% за трудоустройство выпускников
1 июня 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, который вводит льготный тариф страховых взносов для компаний и индивидуальных предпринимателей, трудоустраивающих молодых специалистов без опыта работы. Мера призвана снизить финансовую нагрузку на бизнес при адаптации и обучении новых сотрудников.
Льгота будет действовать для работодателей, принимающих на работу лиц, которые впервые заключают трудовой договор по специальности в течение одного года после окончания колледжа.
Для таких сотрудников предлагается установить тариф страховых взносов в размере 15% в течение первого года работы. Сейчас бизнес несет одинаковые фискальные обязательства как при найме опытных специалистов, так и при приеме выпускников, требующих дополнительных инвестиций в наставничество.
«Реализация законопроекта будет способствовать решению актуальной задачи снижения барьеров для начала трудовой деятельности и создаст условия для формирования квалифицированного кадрового резерва, необходимого для долгосрочного развития страны», — сказано в пояснительной записке.
Сейчас выпускник оказывается в заведомо проигрышном положении на фоне соискателей с трудовым опытом. Длительный поиск первого рабочего места ведет к потере практических навыков и снижению мотивации, увеличивая риски долгосрочной безработицы или ухода из профессии.
Депутаты рассчитывают, что снижение налоговой нагрузки сделает привлечение выпускников колледжей финансово выгодным и повысит их конкурентоспособность на рынке труда.
Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года.
🔥Большой БухСтрим-2026
ХI Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция
Не пропустите главное событие года для бухгалтеров и бизнеса — 5 июня 2026.
25+ экспертов. 3 потока выступлений. Все про учет и налоги после реформы в 2026 году.
Практика работы с НДС на ОСНО и УСН, выездные проверки, работа бухгалтера с маркетплейсами, особенности учета в рознице, общепите, строительстве, ИИ в работе ФНС и новые риски для бизнеса.
Начать дискуссию