Бизнесу могут снизить страховые взносы до 15% за трудоустройство выпускников

При найме выпускников компаниям и ИП предложили дать льготный тариф страховых взносов: 15% в течение первого года работы.

1 июня 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, который вводит льготный тариф страховых взносов для компаний и индивидуальных предпринимателей, трудоустраивающих молодых специалистов без опыта работы. Мера призвана снизить финансовую нагрузку на бизнес при адаптации и обучении новых сотрудников.

Льгота будет действовать для работодателей, принимающих на работу лиц, которые впервые заключают трудовой договор по специальности в течение одного года после окончания колледжа.

Для таких сотрудников предлагается установить тариф страховых взносов в размере 15% в течение первого года работы. Сейчас бизнес несет одинаковые фискальные обязательства как при найме опытных специалистов, так и при приеме выпускников, требующих дополнительных инвестиций в наставничество.

«Реализация законопроекта будет способствовать решению актуальной задачи снижения барьеров для начала трудовой деятельности и создаст условия для формирования квалифицированного кадрового резерва, необходимого для долгосрочного развития страны», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас выпускник оказывается в заведомо проигрышном положении на фоне соискателей с трудовым опытом. Длительный поиск первого рабочего места ведет к потере практических навыков и снижению мотивации, увеличивая риски долгосрочной безработицы или ухода из профессии.

Депутаты рассчитывают, что снижение налоговой нагрузки сделает привлечение выпускников колледжей финансово выгодным и повысит их конкурентоспособность на рынке труда.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года.