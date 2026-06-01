Путин поручил ФСБ и кабмину обеспечить бесперебойную работу интернета

Чтобы сохранить доступ россиян к Госуслугам, медпомощи, платежным системам и к интернету в целом, президент поручил обеспечить бесперебойную работу систем в период вынужденных ограничений связи.

1 июня 2026 года президент Владимир Путин поручил правительству и ФСБ гарантировать работу критически важных цифровых систем в периоды блокировок или сбоев в сети Интернет.

Важно защитить доступ людей к государственным и финансовым услугам.

«Обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», платежных систем», — сказано на сайте Кремля.

Профильным ведомства должны учитывать сценарии, при которых доступ к глобальной сети ограничивается в целях обеспечения безопасности.

Ответственными за выполнение поручения назначены председатель правительства Михаил Мишустин и директор ФСБ Александр Бортников. Доклад о проделанной работе и готовности инфраструктуры ведомства должны представить до 1 июля 2026 года.