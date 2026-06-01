ВЦИОМ зафиксировал минимальный уровень безработицы за 35 лет

Аналитический центр ВЦИОМ представил исследование, согласно которому в марте 2026 года уровень безработицы значительно ниже естественного для развитых экономик диапазона в 4-5%. Показатель составил 2,2% — минимальный уровень за 35 лет.

«При столь низкой безработице целесообразно направить ресурсы на удержание людей и такое переоснащение, которое потянет за собой повышение производительности через переобучение и улучшение условий труда», — отметили аналитики ВЦИОМ.

Около 76% опрошенных россиян сообщили, что в их окружении за последний месяц никто не терял работу. Чаще о случаях увольнений среди знакомых говорят люди с низким уровнем дохода и жители крупных городов.

Средний возраст безработного в стране составляет 38 лет, при этом гендерный разрыв в статистике отсутствует. Около 20% неработающих имеют высшее образование, а 40% — среднее профессиональное. Большинство из них ранее были заняты в сфере услуг, торговле или охране.

Для сравнения, уровень безработицы в США составляет 4,3%, а в Китае — 5,2%.