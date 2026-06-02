Налоговая: доход от сдачи жилья подлежит налогообложению

Собственники жилья обязаны платить налог с дохода от сдачи недвижимости в аренду, используя один из трех законных способов.

Налоговики напомнили о порядке налогообложения доходов от сдачи жилья. Самым простым способом ведомство называет регистрацию в качестве самозанятого с уплатой налога на профдоход. Ставка составляет 4% при сдаче жилья физлицам и 6% — при работе с компаниями или ИП.

Самозанятым не нужно применять ККТ или сдавать отчетность, так как все расчеты проходят через приложение «Мой налог». Налог платят до 25 числа месяца, следующего за отчетным, а страховые взносы вносятся только по желанию.

Если собственник не оформляет самозанятость или ИП, он обязан подать декларацию 3-НДФЛ. При сдаче жилья физлицу налог нужно рассчитать и уплатить самостоятельно: декларацию подают до 30 апреля, а платеж вносят до 15 июля года, следующего за отчетным. Если арендатор — юрлицо или ИП, он выступает налоговым агентом и сам удерживает НДФЛ из суммы арендной платы.

Третий вариант — регистрация ИП с выбором УСН, автоУСН или ПСН. При использовании патента стоимость рассчитывается исходя из потенциально возможного дохода, который зависит от площади и расположения объекта.