ВТБ запустит онлайн банк для детей от 6 до 14 лет осенью 2026 года
ВТБ объявил о запуске нового цифрового продукта — детского онлайн‑банка для пользователей от 6 до 14 лет. Первый заместитель президента – председателя правления банка Ольга Скоробогатова рассказала, что сервис появится осенью 2026 года.
Детям будут доступны переводы по номеру телефона, платежи по QR, оплата мобильной связи и чат‑бот с адаптированными финансовыми подсказками. В приложении появится умная лента с предупреждениями о мошеннических схемах, обучающими играми и советами по накоплению. Позже банк добавит копилку, задания от родителей и другие сервисы.
«Наше приложение будет расти вместе с ребенком – и по формату, и по содержанию. А родители смогут направлять и поддерживать своих детей благодаря современным цифровым сервисам», — сказала Ольга Скоробогатова.
Подключение детского банка будет происходить через оформление детской карты или стикера с привязкой к мобильному номеру ребенка. Родители смогут контролировать траты: устанавливать дневные и месячные лимиты, просматривать историю операций и управлять картой в своем онлайн‑банке.
Для подростков 14-18 лет ВТБ готовит отдельный сервис «второй руки», где можно будет установить сумму, сверх которой операции потребуют одобрения родителя или законного представителя. Это должно защитить подростков от действий под влиянием злоумышленников.
ребёнка в школу и из школы одному или с друзьями пройтись запрещается! Пока он школу не закончит! На выпускной экзамен за руку вести надо!...
а тут в 6 лет...