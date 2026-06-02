ВТБ запустит онлайн банк для детей от 6 до 14 лет осенью 2026 года

Для детей 6-14 лет появится свой банковский продукт. В нем будут: переводы, платежи, умная лента, обучение и контроль со стороны родителей.

ВТБ объявил о запуске нового цифрового продукта — детского онлайн‑банка для пользователей от 6 до 14 лет. Первый заместитель президента – председателя правления банка Ольга Скоробогатова рассказала, что сервис появится осенью 2026 года.

Детям будут доступны переводы по номеру телефона, платежи по QR, оплата мобильной связи и чат‑бот с адаптированными финансовыми подсказками. В приложении появится умная лента с предупреждениями о мошеннических схемах, обучающими играми и советами по накоплению. Позже банк добавит копилку, задания от родителей и другие сервисы.

«Наше приложение будет расти вместе с ребенком – и по формату, и по содержанию. А родители смогут направлять и поддерживать своих детей благодаря современным цифровым сервисам», — сказала Ольга Скоробогатова.

Подключение детского банка будет происходить через оформление детской карты или стикера с привязкой к мобильному номеру ребенка. Родители смогут контролировать траты: устанавливать дневные и месячные лимиты, просматривать историю операций и управлять картой в своем онлайн‑банке.

Для подростков 14-18 лет ВТБ готовит отдельный сервис «второй руки», где можно будет установить сумму, сверх которой операции потребуют одобрения родителя или законного представителя. Это должно защитить подростков от действий под влиянием злоумышленников.