Как перенести отпуск в связи с больничным – разъяснение Роструда

Если работник заболел в отпуске, отдых по умолчанию продляется. Но можно договориться с работодателем о переносе.

Роструд разъяснил правила продления отпуска, если в это время ушли на больничный.

Работник был в ежегодном оплачиваемом отпуске с 11 мая по 24 мая 2026 года, но 19 мая заболел и открыл больничный до 22 мая.

25 мая он написал заявление о переносе этих 4 дней отпуска на июнь, но работодатель в одностороннем порядке продлил отпуск с 23 по 28 мая. По мнению работодателя, перенести отпуск нужно было в день окончания больничного, а так отпуск автоматически продляется.

Прав ли работодатель и что делать, спрашивает работник.

«Если по окончании периода временной нетрудоспособности не обратились к работодателю с просьбой о переносе дней отпуска, совпавших с периодом временной нетрудоспособности, на другой срок, то отпуск в таком случае действительно продлевается», — пояснил Роструд.

Но урегулировать вопрос о переносе отпуска можно по соглашению с работодателем. Это предусмотрено абз. 2 ч. 1 ст. 124 ТК.

