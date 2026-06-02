💲 Курс доллара, евро и юаня на 2 июня 2026 года
На 2 июня 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 71,5 рубля, курс евро — 86,2.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 2 июня 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
71,5532 рубля
Евро
86,2499 рубля
Юань
10,5762 рубля
Покупка валюты по текущим уровням выглядит оправданной как для практических задач, так и для инвестиций, поскольку летом рынок может не дать более выгодных значений. По оценке инвестиционного стратега «Гарда Капитал» Александра Бахтина, на рубль будут давить рост валютных покупок Минфина, снижение ключевой ставки и завершение продаж валюты ЦБ, хотя ослабление в июне 2026 года останется умеренным.
