1 сентября могут официально сделать полноценным праздничным днем

Чтобы родители могли сопровождать своих детей на школьные линейки в честь Дня знаний и не отпрашиваться с работы, депутат предлагает сделать 1 сентября нерабочим днем.

Депутат Николай Новичков предложил сделать 1 сентября официально нерабочим днем, поскольку для многих родителей этот день фактически уже превращается в выходной.

«Родители всегда отводят детей в школу, особенно детишек младшей школы, поэтому по факту он же является выходным — и каждый раз родителям надо отпрашиваться. Конечно, добавить еще один выходной было бы не лишним», — сказал Николай Новичков.

Дополнительный выходной можно компенсировать за счет одного дня новогодних каникул, не меняя при этом установленный календарь учебного года. Новичков подчеркнул, что речь идет о бытовой и массовой ситуации, когда граждане не имеют задолженностей перед государством, но вынуждены нарушать рабочий график ради участия в школьных мероприятиях.

Сейчас в Трудовом кодексе закреплено 14 праздничных дней, которые при совпадении с выходными переносятся на будни, что позволяет сохранять общий баланс труда и отдыха. Предложение депутата может изменить структуру праздничных дней, но не увеличит их общее количество.