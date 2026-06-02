Аудитор: сервис Wildberries «Баланс» показывает сальдо, а не доступные к выводу деньги

Сервис «Баланс» в маркетплейсе Wildberries отражает взаимные обязательства между площадкой и продавцом, однако сумма на балансе не гарантирует обязательного вывода средств на расчетный счет.

Маркетплейс Wildberries представил обновленное понятие «Баланс» — информационный сервис личного кабинета, который фиксирует размер взаимных обязательств между площадкой и продавцом.

В отличие от банковского счета или депозита, баланс представляет собой учетную сводку, где отражается как выручка, причитающаяся продавцу, так и его обязательства перед маркетплейсом, включая комиссии, услуги, штрафы и проценты по займам. Все удержания проходят в виде движений по этому балансу. Об этом «Клерку» рассказала Мария Антонова — аудитор, практик в области налогового права, налогового планирования, системы внутреннего контроля, аудита.

Эксперт подчеркивает, что сумма, указанная «на балансе», — это не гарантированный к выплате остатком. Это итоговое значение после всех сальдирований и удержаний, которые WB вправе применять в рамках действующих условий работы.

Таким образом, отображаемая сумма служит расчетным показателем, а не обязательством по перечислению средств на расчетный счет продавца.

