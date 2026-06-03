Исследование: делегирование личных и бытовых задач специалистам повышает индекс счастья
Делегирование бытовых задач назвали главным фактором улучшения качества жизни в городах-миллионниках. Индекс счастья у тех, кто регулярно пользуется услугами исполнителей, достигает 7,4 балла из 10, выше среднего по стране.
Такие результаты получили Авито Услуги и агентство Прогнозис.
Благодаря делегированию задач у россиян появляется свободное время:
у 66% — более одного часа в неделю;
у 43% — от 1 до 3 часов;
у 23% — от 3 до 6 часов: 23%.
Также делегирование улучшает эмоциональное состояние людей:
снизился уровень стресса — у 59%;
стало немного легче — 43%;
стало заметно легче — 16%.
Также у 60% опрошенных появились силы на то, что они хотели сделать, но постоянно откладывали, у 42% изменилось ощущение от жизни к лучшему.
Еще 18% уже начали заниматься новым делом.
Самыми востребованными специалистами для делегирования стали:
сантехники, электрики и мастера на час – 60%;
грузчики и курьеры: 54%;
специалисты по ремонту техники: 50%
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