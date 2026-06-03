Исследование: делегирование личных и бытовых задач специалистам повышает индекс счастья

Поручение бытовых вопросов специалистам освобождает время и снижает стресс.

Делегирование бытовых задач назвали главным фактором улучшения качества жизни в городах-миллионниках. Индекс счастья у тех, кто регулярно пользуется услугами исполнителей, достигает 7,4 балла из 10, выше среднего по стране.

Такие результаты получили Авито Услуги и агентство Прогнозис.

Благодаря делегированию задач у россиян появляется свободное время:

у 66% — более одного часа в неделю;

у 43% — от 1 до 3 часов;

у 23% — от 3 до 6 часов: 23%.

Также делегирование улучшает эмоциональное состояние людей:

снизился уровень стресса — у 59%;

стало немного легче — 43%;

стало заметно легче — 16%.

Также у 60% опрошенных появились силы на то, что они хотели сделать, но постоянно откладывали, у 42% изменилось ощущение от жизни к лучшему.

Еще 18% уже начали заниматься новым делом.

Самыми востребованными специалистами для делегирования стали: