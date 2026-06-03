Юрист рассказала, кому нельзя отказать в отпуске за свой счет

Трудовой кодекс гарантирует право на неоплачиваемый отдых работающим пенсионерам, инвалидам и лицам, у которых возникли особые семейные обстоятельства.

Об этом напомнила юрист Марианна Портнова.

Так, работающие пенсионеры по старости могут ежегодно брать до 14 календарных дней отпуска за свой счет. Аналогичный срок положен родителям и супругам военнослужащих или сотрудников МВД, которые скончались из-за военной травмы или заболевания.

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению должны дать отпуск за свой счет до пяти календарных дней, уточнила Портнова. Речь идет о рождении ребенка, регистрации брака или смерти близкого родственника,

Работодатель не вправе отказать в таком отпуске, если работник подал соответствующее письменное заявление.

Для работающих инвалидов лимит отпуска без сохранения заработной платы составляет до 60 календарных дней в году.