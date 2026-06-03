Треть россиян в первый год работы ощущают себя новичками

Сложнее всего в первый год приходится молодежи, маркетологам и дизайнерам.

Россияне рассказали, как выбирают работу и адаптируются на новом месте.

Так, 38% опрошенных в первый год работы ощущают себя новичками, показало исследование онлайн-кинотеатра КИОН и Авито Работы.

Среди молодежи 18-24 лет в течение первого года считают себя новичками 76%.

Также чаще остальных называют себя новичками работники в сферах:

маркетинга — 66%;

дизайна — 63%;

бьюти — 58%.

«Наиболее универсальным фактором, влияющим на желание продолжать работу, остается удобный график или формат занятости — его отметили 34% респондентов. Также значимыми остаются уровень дохода и ощущение стабильности», — отметил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.

Также респонденты рассказали об ожидаемом карьерном росте:

42% — рассчитывают получить повышение в течение года;

в маркетинге и PR ждут повышения — 64%;

работники автосервисов – тоже 64%

мастера по ремонту техники – только 16%.

57% опрошенных отметили, что на первой работе им объясняли только часть процессов, а остальному учились самостоятельно.