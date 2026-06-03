Треть россиян в первый год работы ощущают себя новичками
Россияне рассказали, как выбирают работу и адаптируются на новом месте.
Так, 38% опрошенных в первый год работы ощущают себя новичками, показало исследование онлайн-кинотеатра КИОН и Авито Работы.
Среди молодежи 18-24 лет в течение первого года считают себя новичками 76%.
Также чаще остальных называют себя новичками работники в сферах:
маркетинга — 66%;
дизайна — 63%;
бьюти — 58%.
«Наиболее универсальным фактором, влияющим на желание продолжать работу, остается удобный график или формат занятости — его отметили 34% респондентов. Также значимыми остаются уровень дохода и ощущение стабильности», — отметил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.
Также респонденты рассказали об ожидаемом карьерном росте:
42% — рассчитывают получить повышение в течение года;
в маркетинге и PR ждут повышения — 64%;
работники автосервисов – тоже 64%
мастера по ремонту техники – только 16%.
57% опрошенных отметили, что на первой работе им объясняли только часть процессов, а остальному учились самостоятельно.
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