Суд взыскал с компании неиспользованные субсидии на 252 млн рублей — проект так и остался на бумаге

Власти Республики Тыва потребовали вернуть бюджетные средства, которые выделили фирме на строительство лесоперерабатывающего комплекса. Его так и не запустили в эксплуатацию.

Арбитражный суд Тувы взыскал с компании 252 млн рублей неиспользованной субсидии, поскольку проект по строительству лесоперерабатывающего комплекса так и не довели до конца.

Разбирательство началось после проверки надзорного органа. В 2020–2021 годах компания заключила соглашения о получении субсидии на реализацию инвестиционного проекта, однако после получения денег комплекс не начал работу.

В апреле 2024 года прокуратура вступила в судебный процесс. По ходатайству прокурора суд принял обеспечительные меры: на имущество организации кадастровой стоимостью 614,5 млн рублей наложили запрет на совершение регистрационных действий.

«Хозяйствующим субъектом нарушены условия предоставления субсидии. После расходования средств субсидий в полном объеме, лесоперерабатывающий комплекс на территории республики так и не начал функционировать», — сказано в телеграм-канале прокуратуры Республики Тыва.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

В апреле 2026 года суд взыскал 295 млн рублей с подрядчиков строительства Нахимовского училища в Калининграде. Виновными в хищениях признали бывших должностных лиц ООО «Геоизол» и сотрудницу отдела капитального строительства Балтийского флота.