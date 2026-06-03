Работник стал недееспособным – Роструд объяснил, как оформить увольнение

Для увольнения работника должно быть медицинское заключение о полной неспособности к трудовой деятельности.

Онлайнинспекция дала разъяснения по ситуации: у работницы случился обширный инсульт, после чего она находится в тяжелом состоянии.

Решением суда работница признана недееспособной, над ней установлена опека. Также ей установили бессрочно инвалидность 1 группы, выдали справку об инвалидности и индивидуальную программу реабилитации (ИПРА).

В ИПРА есть отметка, что трудовая деятельность возможна при значительной помощи других лиц. По словам опекуна, работать женщина не может, коммуникация с ней невозможна.

Можно ли работницу с первой группой инвалидности и третьей степенью ограничения считать неспособной к трудовой деятельности и уволить, спросил работодатель.

«Трудовой договор может быть прекращен в случае признания работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами», — пояснил Роструд.

Если такого медицинского заключения работнику не выдали, уволить его нельзя.

Такое основание для увольнения предусмотрено в п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК: трудовой договор подлежит прекращению при признании работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.